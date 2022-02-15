Лидерство Валиевой в короткой программе, драма Латыпова в эстафете: итоги 15 февраля

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Российская фигуристка Камила Валиева лидирует по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине, сборная России по биатлону завоевала бронзу в мужской эстафете. Эти и другие новости — в вечерней подборке RT.

Валиева выиграла короткую программу на ОИ-2022.

Валиева пропускает пресс-конференцию после короткой программы на ОИ-2022.

Щербакова чисто откатала короткую программу на Олимпиаде-2022.

Трусова упала во время короткой программы на ОИ-2022.

Мужская сборная России по биатлону завоевала бронзу в эстафете на Олимпиаде.

Латыпов расплакался после завершения мужской эстафеты на Олимпиаде.

Латыпов извинился за провальную стрельбу в эстафете на Олимпиаде.

Российские конькобежцы выиграли серебро в командной гонке на ОИ-2022.

Россиянки стали четвёртыми в командной гонке преследования в конькобежном спорте на ОИ.

Мужская сборная России по кёрлингу победила Канаду на Олимпиаде-2022.

Женская сборная России по кёрлингу одержала первую победу на ОИ в Пекине.

Сборная России по хоккею сыграет с командой Дании в четвертьфинале ОИ-2022.

Определились все четвертьфинальные пары в хоккее на Олимпиаде-2022.

Назван состав сборной России по лыжным гонкам на командный спринт в рамках ОИ-2022.

Ранее Россия опустилась на девятое место в медальном зачёте после 11-го дня Игр в Пекине.