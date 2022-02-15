Лидерство Валиевой в короткой программе, драма Латыпова в эстафете: итоги 15 февраля

Валиева выиграла короткую программу на ОИ-2022.
Валиева пропускает пресс-конференцию после короткой программы на ОИ-2022.
Щербакова чисто откатала короткую программу на Олимпиаде-2022.
Трусова упала во время короткой программы на ОИ-2022.
Мужская сборная России по биатлону завоевала бронзу в эстафете на Олимпиаде.
Латыпов расплакался после завершения мужской эстафеты на Олимпиаде.
Латыпов извинился за провальную стрельбу в эстафете на Олимпиаде.
Российские конькобежцы выиграли серебро в командной гонке на ОИ-2022.
Россиянки стали четвёртыми в командной гонке преследования в конькобежном спорте на ОИ.
Мужская сборная России по кёрлингу победила Канаду на Олимпиаде-2022.
Женская сборная России по кёрлингу одержала первую победу на ОИ в Пекине.
Сборная России по хоккею сыграет с командой Дании в четвертьфинале ОИ-2022.
Определились все четвертьфинальные пары в хоккее на Олимпиаде-2022.
Назван состав сборной России по лыжным гонкам на командный спринт в рамках ОИ-2022.
Ранее Россия опустилась на девятое место в медальном зачёте после 11-го дня Игр в Пекине.