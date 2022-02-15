Россиянки стали четвёртыми в командной гонке преследования в конькобежном спорте на ОИ

В командной гонке преследования россиянки проиграли соперницам 0,21 секунды.
Таким образом, нидерландки завоевали бронзовые награды.
Ранее сообщалось, что российские конькобежцы с рекордом ОИ вышли в финал командной гонки преследования в Пекине.
Российские конькобежки Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина уступили представительницам Нидерландов в борьбе за бронзу Олимпиады в Пекине.
В командной гонке преследования россиянки проиграли соперницам 0,21 секунды.
Таким образом, нидерландки завоевали бронзовые награды.
Ранее сообщалось, что российские конькобежцы с рекордом ОИ вышли в финал командной гонки преследования в Пекине.