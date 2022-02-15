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Россиянки стали четвёртыми в командной гонке преследования в конькобежном спорте на ОИ

15.02.2022, 11:31 |

Российские конькобежки Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина уступили представительницам Нидерландов в борьбе за бронзу Олимпиады в Пекине.

Россиянки стали четвёртыми в командной гонке преследования в конькобежном спорте на ОИ
  • РИА Новости

В командной гонке преследования россиянки проиграли соперницам 0,21 секунды.

Таким образом, нидерландки завоевали бронзовые награды.

Ранее сообщалось, что российские конькобежцы с рекордом ОИ вышли в финал командной гонки преследования в Пекине.

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