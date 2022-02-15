Россиянки стали четвёртыми в командной гонке преследования в конькобежном спорте на ОИ

|

Российские конькобежки Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина уступили представительницам Нидерландов в борьбе за бронзу Олимпиады в Пекине.

РИА Новости