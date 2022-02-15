Валиева пропускает пресс-конференцию после короткой программы на ОИ-2022

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Российская фигуристка Камила Валиева, победившая в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине, не пришла на пресс-конференцию.

Об этом присутствующим журналистам объявил ведущий пресс-конференции. При этом модератор мероприятия заявил, что присутствие фигуристок не обязательно. Все вопросы по отсутствию 15-летней спортсменки ведущий попросил задавать тренерскому штабу сборной России.

По итогам короткой программы Камила Валиева набрала 82,16 балла и занимает первое место, Анна Щербакова (80,20) идёт второй, Александра Трусова (74,60) — четвёртой.

Валиева была допущена решением CAS к турниру одиночниц после того, как во время Олимпиады стало известно, что она сдала положительный допинг-тест в конце 2021 года.

Ранее Роднина заявила, что у российских фигуристок большая сила воли.