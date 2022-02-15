Роднина: у российских фигуристок большая сила воли

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Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина прокомментировала выступление отечественных фигуристок в короткой программе на Играх-2022 в Пекине.

«Поздравляю наших девочек! У них большая сила воли. Молодцы, что выдержали! Камила Валиева — умничка, показала себя на высшем уровне вопреки всему и всем. Несмотря на большой стресс и давление, она всё равно первая! Ничего страшно, что Александра Трусова упала. У нас всего две-три девушки владеют тройным акселем. Год назад она его вообще не прыгала, так что всё впереди. Хочется пожелать, чтобы в произвольной программе у девочек всё получилось удачно!» — сказала Роднина Sport24.

По итогам короткой программы Камила Валиева набрала 82,16 балла и занимает первое место, Анна Щербакова (80,20) — вторая, Александра Трусова (74,60) — четвёртая.

Валиева была допущена решением CAS к турниру одиночниц после того, как во время Олимпиады стало известно о её положительном допинг-тесте, сданном в конце 2021 года.

Ранее Свищёв заявил, что Валиева доказала своё превосходство, несмотря ни на что.