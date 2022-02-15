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Свищёв: Валиева доказала своё превосходство, несмотря ни на что

15.02.2022, 18:14 |

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищёв прокомментировал итоги короткой программы в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине.

Свищёв: Валиева доказала своё превосходство, несмотря ни на что
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Валиева — первая всем врагам назло! В ситуации, которая сложилась вокруг неё, она выстояла просто героически. Умница! Доказала своё превосходство, несмотря ни на что! Я поздравляю наших девочек и желаю, чтобы весь подиум по итогам произвольной программы был российским! Надо собраться, выложиться и сделать всё, чтобы захватить пьедестал. Наши девочки — лидеры мирового фигурного катания!» — сказал Свищёв Sport24.

Победу в короткой программе одержала россиянка Камила Валиева, набравшая 82,16 балла. Второй стала её соотечественница Анна Щербакова с результатом 80,20 балла, а третьей оказалась японка Каори Сакамото — 79,84 балла. Трусова заняла четвёртое место.

Ранее Бестемьянова выразила мнение, что Валиева не показала свой максимум в короткой программе на ОИ.

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