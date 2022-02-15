Бестемьянова считает, что Валиева не показала свой максимум в короткой программе на ОИ

|

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление отечественных фигуристок в короткой программе на Играх-2022 в Пекине.

«К сожалению, сегодня Валиева не каталась так, как она умеет. Обычно у неё каскад и аксель получаются намного лучше. Однако запас у Камилы, конечно, потрясающий. Вращением и дорожкой набрала столько бонусов, что всё равно первая. Саша Трусова продолжает рисковать. Никак она не может добиться стабильности. Но стоит признать: Трусова каталась роскошно. Столько эмоций и артистизма! Очень уважаю её!» — сказала Бестемьянова Sport24.

Победу в короткой программе одержала россиянка Камила Валиева, набравшая 82,16 балла. Второй стала её соотечественница Анна Щербакова с результатом 80,20 балла, а третьей оказалась японка Каори Сакамото — 79,84 балла. Трусова заняла четвёртое место.

Ранее Лайшев рассказал, прокат какой фигуристки на ОИ понравился ему больше всего.