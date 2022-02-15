Лайшев рассказал, прокат какой фигуристки на ОИ понравился ему больше всего

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Директор школы спортивной направленности «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о выступлении российских фигуристок в короткой программе на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Великолепные прокаты! Хочется поздравить наших девчонок и тренерский штаб во главе с Этери Георгиевной. Девочки — бойцы, настоящие умницы. Особенно Камила Валиева, которая столько эмоций и переживаний испытала за последнее время, что страшно себе представить. Больше всего мне понравилась программа Ани Щербаковой. Она эталон фигуристки. Потрясающий, чистый прокат. Саше Трусовой, по-моему, самой было не обидно, что она сорвала тройной аксель. Вышла с улыбкой. Она молодец, что не отчаивается, у неё всё впереди!» — цитирует Лайшева Sport24.

Камила Валиева набрала 82,16 балла и занимает первое место после проката короткой программы. Анна Щербакова (80,20) идёт второй, Александра Трусова (74,60) — четвёртой. Все три фигуристки представляют школу «Самбо-70».

Ранее Щербакова призналась, что довольна своим выступлением в короткой программе на ОИ-2022.