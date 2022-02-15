Щербакова призналась, что довольна своим выступлением в короткой программе на ОИ-2022

«Очень довольна своим выступлением. Сегодня я выполнила задачу. Я на новых коньках, однако не хотела бы акцентировать на этом внимание. Этим конькам примерно три дня. У меня бывает, что в течение сезона меняю коньки. Не хотелось бы, чтобы это случилось здесь, однако я была к этому готова», — cказала Щербакова после проката.
Россиянка получила за прокат 80,20 балла и заняла второе место, уступив лишь своей соотечественнице Камиле Валиевой.
Ранее Трусова заявила, что не намерена отказываться от тройного акселя в короткой программе.