Трусова заявила, что не намерена отказываться от тройного акселя в короткой программе

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Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала своё выступление в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине.

«Настроение хорошее. Я не задумывалась о том, чтобы отказаться от тройного акселя, это моя цель. Неважно, что за соревнования и чего это мне может стоить. На этот раз я почти не волновалось. Это было долгожданное выступление. Обычно я волнуюсь и не могу ничего с этим сделать, а сегодня была спокойна. Олимпийские игры я себе представляла по-другому. Однако мне очень понравилось выступать здесь. После того как я упала с акселя, всё остальное я делала легко, передавала образ легко. Оценка? Это мои обычные баллы, когда я падаю с акселя. Цель на этой Олимпиаде? Откатать чисто две программы. Если я делаю аксель, то есть вероятность, что будет олимпийское золото. Командный турнир? Конечно, хотела поучаствовать в команднике. Но это не моё решение, я не могу ничего об этом сказать. Узнала о нём на Олимпиаде, после короткой программы», — сказала Трусова после проката.

17-летняя россиянка упала про выполнении тройного акселя, заняв в итоге четвёртое место по результатам короткой программы.

Ранее Ягудин заявил, что у Щербаковой нет пустых мест в короткой программе.