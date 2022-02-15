Ягудин: у Щербаковой нет пустых мест в короткой программе

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Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин оценил прокат Анны Щербаковой в короткой программе на Играх-2022 в Пекине.

«Браво, Аня Щербакова! Нет вопросов, все элементы у неё в зелёной зоне. Мы радуемся, как дети! Что вы с нами делаете?! Она получает аплодисменты от встающих зрителей. У этой спортсменки нет пустых мест в программе. Лишь несколько дней назад у Ани сломались коньки, а ведь это сердце любого спортсмена. Костюм можно поменять, а вот коньки — это то, что приносит медали. Однако она вышла и сделала!» — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

За свой прокат россиянка получила 80,20 балла, занимая промежуточное второе место. Победу одержала её соотечественница Камила Валиева.

Ранее было опубликовано видео проката короткой программы Трусовой на ОИ-2022.