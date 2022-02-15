Россия опустилась на девятое место в медальном зачёте после 11-го дня Игр в Пекине

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Во вторник, 15 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине мужская сборная России по конькобежному спорту завоевала серебряные медали в командной гонке на Олимпиаде в Пекине.

Мужская сборная России по конькобежному спорту в составе Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Руслана Захарова завоевала серебряные медали в командной гонке. В финальном забеге россияне уступили представителям Норвегии 2,39 секунды.

Сборная России по биатлону заняла третье место в мужской эстафете, в составе которой выступали Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Победу в гонке праздновали биатлонисты из Норвегии.

По итогам 11-го соревновательного дня Россия опустилась на девятое место в медальном зачёте Олимпиады (четыре золотые, семь серебряных и девять бронзовых наград). Лидирует команда Норвегии (12 — 7 — 7), второе место у Германии (9 — 6 — 3), третье занимает сборная США (7 — 6 — 4).

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