МОК: результат Валиевой на Олимпиаде будет считаться предварительным

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Результаты российской фигуристки Камилы Валиевой и сборной России в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине будут считаться предварительными. Об этом заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

«Результат Валиевой будет считаться предварительным и будет принят «под звёздочкой». Предполагаю, что то же самое относится и к результатам командного турнира», — приводит РИА Новости слова Адамса на пресс-конференции.

Валиева победила в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине, получив 82,16 балла.

Второе место занимает россиянка Анна Щербакова (80,20).

Произвольную программу на Олимпийских играх в Пекине фигуристки покажут 17 февраля.

Глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд высказался об отмене церемонии награждения по итогам командных соревнований по фигурному катанию на Играх в Пекине.