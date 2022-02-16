МОК: результат Валиевой на Олимпиаде будет считаться предварительным

«Результат Валиевой будет считаться предварительным и будет принят «под звёздочкой». Предполагаю, что то же самое относится и к результатам командного турнира», — приводит РИА Новости слова Адамса на пресс-конференции.
Валиева победила в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине, получив 82,16 балла.
Второе место занимает россиянка Анна Щербакова (80,20).
Произвольную программу на Олимпийских играх в Пекине фигуристки покажут 17 февраля.
Глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд высказался об отмене церемонии награждения по итогам командных соревнований по фигурному катанию на Играх в Пекине.