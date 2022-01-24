Газизов — о судебных разбирательствах со «Спартаком»: меня просто обманули

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о судебных тяжбах с московским «Спартаком».

«Проблема в том, что мне приходится работать с юристами, но это не так много занимает времени. Моя позиция такая — меня просто взяли и обманули», — цитирует «Матч ТВ» Газизова.

21 января стало известно, что Газизов подписал новый иск в отношении столичной команды. 53-летний менеджер просит суд восстановить его в должности гендиректора «Спартака».

Напомним, что Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал заявление Газизова об обещании предоставить ему акции клуба при приёме на работу.