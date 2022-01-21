Газизов попросил суд восстановить его в должности гендиректора «Спартака»

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила, что бывший генеральный директор московского клуба Шамиль Газизов подписал новый иск в отношении столичной команды.

«Газизов обратился в суд с иском о восстановлении на работе в «Спартаке» в должности генерального директора», — цитирует Завьялову ТАСС.

Она уточнила, что иск поступил в Октябрьский суд города Уфы.

Напомним, что Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В настоящее время он занимает пост гендиректора «Уфы».

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал заявление Газизова об обещании предоставить ему акции клуба при приёме на работу.