Федун ответил Газизову: приложенный к иску документ не является договором

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал заявление Шамиля Газизова об обещании предоставить ему акции клуба при приёме на работу.

«Документ, приложенный к иску, не является договором. Это всего лишь лист бумаги, написанный моей рукой в процессе обсуждения условий, — там даже нет даты и времени. Условия обсуждались не один день и не один раз, по итогам обсуждений был заключён трудовой договор», — цитирует Федуна «Чемпионат».

Федун подчеркнул, что слова Газизова — это всего лишь его пожелания, которые не были одобрены клубом и советом директоров. Вместе с тем он попросил Газизова перестать обсуждать взаимоотношения через СМИ.

Напомним, что Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В настоящее время он занимает пост гендиректора «Уфы».

Московский клуб получил от Газизова иск на 101 млн рублей.

Ранее сообщалось, что юрист Спартака» Татьяна Завьялова призвала Газизова выйти на связь после его слов о Федуне.