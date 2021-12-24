Завьялова призвала Газизова выйти на связь после его слов о Федуне

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Юрист московского «Спартака» Татьяна Завьялова прокомментировала заявление Шамиля Газизова о том, что владелец столичного клуба Леонид Федун обещал ему акции при приёме на работу.
Завьялова призвала Газизова выйти на связь после его слов о Федуне
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«В очередной раз призываю Шамиля Газизова: пожалуйста, свяжитесь со мной, что бы вы обо мне ни думали, что бы ни говорили про меня в своих интервью. Я профессиональный человек и готова вас услышать, у меня есть большой опцион на переговоры с вами», — цитирует Завьялову «Чемпионат».

По её мнению, Газизов выглядит как приятель Шуры Балаганова, который бежит за Корейко и кричит: «Ну дай миллион, тебе что, жалко? Я же не десять прошу, ну дай миллион».

Завьялова подчеркнула, что Газизову необходимо найти любые механизмы соприкосновения с Федуном и попытаться грамотно объяснить свою позицию цивилизованным способом.

Газзизов утверждает, что Федун должен выплатить ему определённую часть средств, потому что при приёме на работу ему был предложен процент от футбольного клуба «Спартак». 

Напомним, что Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В настоящее время он занимает пост гендиректора «Уфы».

Ранее сообщалось, что Газизов обжалует решение суда, который отказал ему в выплатах от «Спартака».

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