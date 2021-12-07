Газизов будет обжаловать решение суда, который отказал ему в выплатах от «Спартака»

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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на решение Верховного суда Башкирии не удовлетворять его требования в полном объёме от московского клуба.
Газизов будет обжаловать решение суда, который отказал ему в выплатах от «Спартака»
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«Нас не устраивает решение суда. Есть соглашение, по которому я ушёл из клуба, при этом оно всех устроило. Подадим жалобу в кассационный суд», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Верховный суд Башкирии отказал бывшему генеральному директору красно-белых Шамилю Газизову в удовлетворении требований в полном объёме от московского клуба.

Напомним, что Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В настоящее время он занимает пост гендиректора «Уфы».

Ранее сообщалось, что суд отказал Газизову в выплатах от «Спартака».

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