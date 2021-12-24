Газизов заявил, что при найме на работу Федун обещал акции «Спартака»

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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, что владелец клуба Леонид Федун обещал ему акции при приёме на работу.
Газизов заявил, что при найме на работу Федун обещал акции «Спартака»
  • © spartak.com

«Федун должен выплатить мне определённую часть средств, потому что при найме на работу мне был предложен процент от футбольного клуба «Спартак», то есть его акции», — цитирует Газизова «Матч ТВ».

Он рассказал, что предъявил эту расписку суду. Газизов также добавил, что не хотел говорить об этом публично, но последние события вынудили его это сделать.

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