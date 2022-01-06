Агент Габигола подтвердил заинтересованность «Зенита» в своём клиенте
- Legion-Media
«На эту тему общается с моим партнёром российское агентство. Не могу говорить точно, но знаю, что у них была встреча по этому поводу», — цитирует Педросо «Спорт-Экспресс».
В 2021 году Барбоза забил 29 голов и отдал девять передач в 43 матчах во всех турнирах. Также на его счету 17 матчей и пять забитых мячей за национальную сборную Бразилии.
Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется форвардом сборной Бразилии Габиголом.