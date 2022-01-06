Агент Габигола подтвердил заинтересованность «Зенита» в своём клиенте

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Агент Жуниор Педросо, представляющий интересы нападающего «Фламенго» Габриэла Барбозы, также известного как Габигол, прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита».
Агент Габигола подтвердил заинтересованность «Зенита» в своём клиенте
  • Legion-Media

«На эту тему общается с моим партнёром российское агентство. Не могу говорить точно, но знаю, что у них была встреча по этому поводу», — цитирует Педросо «Спорт-Экспресс».

В 2021 году Барбоза забил 29 голов и отдал девять передач в 43 матчах во всех турнирах. Также на его счету 17 матчей и пять забитых мячей за национальную сборную Бразилии.

Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется форвардом сборной Бразилии Габиголом.

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