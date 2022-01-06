Источник: «Зенит» интересуется форвардом сборной Бразилии Габиголом

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Бразильский форвард «Фламенго» Габриэл Барбоза, известный также как Габигол, может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Источник: «Зенит» интересуется форвардом сборной Бразилии Габиголом
  • Legion-Media

Об этом сообщает журналист Дармеш Шет в своём Twitter. По информации источника, на 25-летнего нападающего претендуют «Вест Хэм», «Зенит» и ряд других команд из Англии. «Вест Хэм» хочет арендовать Габриэла с правом выкупа за €30 млн, в то время как «Зенит» и другие потенциальные покупатели готовы сразу выкупить футболиста.

В 2021 году Барбоза забил 29 голов и отдал девять передач в 43 матчах во всех турнирах. Также на его счету 17 матчей и пять забитых мячей за национальную сборную Бразилии.

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