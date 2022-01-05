Азмун опроверг слухи о своём скором переходе в «Лион»

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Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун опроверг информацию о том, что скоро перейдёт во французский «Лион».
Азмун опроверг слухи о своём скором переходе в «Лион»
  • ©Mike Kireev/NurPhoto
  • Gettyimages.ru

«Я читал в газетах, что уже договорился с определённым клубом о переходе, но хочу сказать, что это фейковые новости. Также появлялась недостоверная информация, что моя мама подыскивала для меня дом во Франции, хотя она в то время находилась в Иране», — приводит слова Азмуна Mehr News.

Он также признался, что хотел бы рассказать о клубах, которые сделали ему предложения, но боится, что его слова будут расценены неверно.

Действующее соглашение 26-летнего игрока с «Зенитом» рассчитано до лета 2022 года. В этом сезоне он провёл в составе сине-бело-голубых 21 матч, забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Лион» хочет подписать Азмуна как можно скорее.

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