Азмун опроверг слухи о своём скором переходе в «Лион»
- ©Mike Kireev/NurPhoto
- Gettyimages.ru
«Я читал в газетах, что уже договорился с определённым клубом о переходе, но хочу сказать, что это фейковые новости. Также появлялась недостоверная информация, что моя мама подыскивала для меня дом во Франции, хотя она в то время находилась в Иране», — приводит слова Азмуна Mehr News.
Он также признался, что хотел бы рассказать о клубах, которые сделали ему предложения, но боится, что его слова будут расценены неверно.
Действующее соглашение 26-летнего игрока с «Зенитом» рассчитано до лета 2022 года. В этом сезоне он провёл в составе сине-бело-голубых 21 матч, забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Лион» хочет подписать Азмуна как можно скорее.