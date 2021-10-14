Тренер сборной России: вижу, что Устюгову, Ретивых и Пеллегрино нравится работать вместе

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о взаимоотношениях отечественных спортсменов и иностранцев в своей группе.
Тренер сборной России: вижу, что Устюгову, Ретивых и Пеллегрино нравится работать вместе
  • РИА Новости

«Группа сейчас уже не настолько велика: восемь русских плюс два итальянца. Иногда к нам присоединяется австрийка Тереза Штадлобер. Это хороший совместный опыт, кстати. Ревности нет. Все, насколько могу судить, находятся в прекрасных отношениях между собой, и я вижу, например, что Устюгову, Глебу Ретивых и Федерико Пеллегрино откровенно нравится работать вместе. Они постоянно о чём-то разговаривают, обсуждают, как сделать ту или иную тренировку более эффективной», — сказал Крамер в интервью RT.

Он отметил, что перечисленные лыжники не перестают быть соперниками и жёсткая конкуренция устраивает всех троих.

«Такая же конкуренция постоянно идёт между Артёмом Мальцевым и Евгением Беловым в дистанционных гонках. Мальцев был пятым на чемпионате мира в Оберстдорфе, но могу сказать, что и Белов был готов к тому чемпионату ничуть не хуже. Просто ему отчаянно не везло: падения, сломанные палки, потеря лыж. Понимаю, что в протоколе не напишешь: «Простите, я потерял лыжи». Никого не интересуют причины, если ты проиграл», — добавил специалист.

Ранее Крамер назвал самую большую странность в русском характере.

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