Исполнительный директор РПЛ Чебан критически выразился о работе Кашшаи в России

Короткая ссылка
Исполнительный директор Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Чебан прокомментировал работу Виктора Кашшаи на посту главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС).
Исполнительный директор РПЛ Чебан критически выразился о работе Кашшаи в России
  • РИА Новости

«У Кашшаи была проблема — он не понимал, куда приехал и с чем ему предстоит работать. На мой взгляд, качество арбитража при нём не улучшилось. Но и среди отечественных специалистов пока нет арбитров уровня, который бы позволял занять эту должность. Почему назначили Кашшаи? Это было сделано по рекомендации судейского комитета УЕФА. Они что-то в нём разглядели», — приводит слова Чебана «Спорт Бизнес Online».

Бывший глава департамента судейства Виктор Кашшаи оставил свой пост 13 сентября. Венгерский специалист возглавлял отдел с 9 января 2020 года.

Ранее в РФС подтвердили, что бывший португальский арбитр Витор Перейра будет назначен главой департамента судейства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить