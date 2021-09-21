Исполнительный директор РПЛ Чебан критически выразился о работе Кашшаи в России

Исполнительный директор Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Чебан прокомментировал работу Виктора Кашшаи на посту главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС).

«У Кашшаи была проблема — он не понимал, куда приехал и с чем ему предстоит работать. На мой взгляд, качество арбитража при нём не улучшилось. Но и среди отечественных специалистов пока нет арбитров уровня, который бы позволял занять эту должность. Почему назначили Кашшаи? Это было сделано по рекомендации судейского комитета УЕФА. Они что-то в нём разглядели», — приводит слова Чебана «Спорт Бизнес Online».

Бывший глава департамента судейства Виктор Кашшаи оставил свой пост 13 сентября. Венгерский специалист возглавлял отдел с 9 января 2020 года.

Ранее в РФС подтвердили, что бывший португальский арбитр Витор Перейра будет назначен главой департамента судейства.