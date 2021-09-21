В РФС подтвердили, что Перейра будет назначен главой департамента судейства

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц подтвердил, что в скором времени на пост руководителя департамента судейства будет назначен бывший португальский арбитр Витор Перейра.

«О назначении Перейры объявим в четверг», — цитирует Хачатурянца «Чемпионат».

13 сентября должность покинул бывший венгерский судья Виктор Кашшаи.

64-летний Перейра работал на матчах чемпионатов мира 1998 и 2002 годов. На клубном уровне он обслуживал матч за Суперкубок УЕФА — 2001 между «Баварией» и «Ливерпулем», а также финал Кубка УЕФА «Фейеноорд» — «Боруссия» Д в 2002-м.

Ранее сообщалось, что главу департамента судейства РФС объявят 23 сентября.