Сёмин: мне кажется, что судьи стали меньше ошибаться

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о судействе в российском футболе.
Сёмин: мне кажется, что судьи стали меньше ошибаться
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«Думаю, Ашот Хачатурянц выбрал свою политику. Тренер ошибается — ему гендиректор или президент говорит: всё, до свидания. Не то место занял. Ошибок наделал. Такую же политику ведёт Хачатурянц с судьями. Мне кажется, что они стали меньше ошибаться, что работают более качественно. Мы ещё не приспособились к VAR. Ребята, которые работают на VAR, делают ошибки. Надо время, чтобы улучшить ситуацию. Мне же кажется, что судейство сдвинулось в лучшую сторону. Но и решения Хачатурянца понятны», — приводит слова Сёмина «Советский спорт».

Ранее он рассказал, как относится к назначению иностранных специалистов в российские клубы.

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