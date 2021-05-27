Сёмин высказал мнение об иностранных тренерах в России

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, как относится к назначению иностранных специалистов в российские клубы.
Сёмин высказал мнение об иностранных тренерах в России
  • globallookpress.com

«Мы должны защищать свои рабочие места от иностранцев в любой профессии. Если в этой профессии есть более сильный человек из-за границы, наверное, он себе пробьёт дорогу. Но более сильный. Мы хотим, чтобы зарубежный тренер, если он сюда пришёл, оставил след после себя, чтобы игроки при нём росли. А не просто приехал денег заработать. Мы хотим, чтобы они учили наш язык. Это показывает уважение к нам. В этом нет ничего плохого. Есть отдельные иностранные тренеры, которые мне нравятся. Но не все. Так же, как и русские. Но мы должны давать шанс своим ребятам, которые завершили игровые карьеры. В этом плане мне очень приятно, что Сергей Семак опять выиграл», — приводит слов Сёмина «Советский спорт».

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