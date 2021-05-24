«Спартак» официально представил Виторию в качестве нового главного тренера клуба
- Reuters
Как сообщает клубная пресс-служба, 51-летний португальский специалист подписал контракт сроком на два года.
Руй Витория в прошлом тренировал «Бенфику», с которой он дважды становился чемпионом Португалии (15/16, 16/17). Последним местом работы тренера был саудовский «Ан-Наср», который при нем выиграл чемпионат Саудовской Аравии (18/19) и Суперкубок страны (19/20).
Ранее «Спартак» анонсировал назначение нового тренера в ролике с Непомнящим, говорящем на португальском языке.