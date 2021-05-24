«Спартак» официально представил Виторию в качестве нового главного тренера клуба

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Московский «Спартак» официально объявил о назначении португальского специалиста Руя Витории новым главным тренером команды.
«Спартак» официально представил Виторию в качестве нового главного тренера клуба
  • Reuters

Как сообщает клубная пресс-служба, 51-летний португальский специалист подписал контракт сроком на два года.

Руй Витория в прошлом тренировал «Бенфику», с которой он дважды становился чемпионом Португалии (15/16, 16/17). Последним местом работы тренера был саудовский «Ан-Наср», который при нем выиграл чемпионат Саудовской Аравии (18/19) и Суперкубок страны (19/20).

Ранее  «Спартак» анонсировал назначение нового тренера в ролике с Непомнящим, говорящем на португальском языке.

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