«Спартак» официально представил Виторию в качестве нового главного тренера клуба

Московский «Спартак» официально объявил о назначении португальского специалиста Руя Витории новым главным тренером команды.

Как сообщает клубная пресс-служба, 51-летний португальский специалист подписал контракт сроком на два года.

Руй Витория в прошлом тренировал «Бенфику», с которой он дважды становился чемпионом Португалии (15/16, 16/17). Последним местом работы тренера был саудовский «Ан-Наср», который при нем выиграл чемпионат Саудовской Аравии (18/19) и Суперкубок страны (19/20).

Ранее «Спартак» анонсировал назначение нового тренера в ролике с Непомнящим, говорящем на португальском языке.