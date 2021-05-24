«Спартак» анонсировал назначение нового тренера в ролике с Непомнящим, говорящем на португальском языке
- РИА Новости
В ролике можно заметить португальский флаг. В конце видео Непомнящий произносит фразу на португальском языке, которая переводится как «А теперь ваш ход».
«Партия началась!» — гласит подпись к видео.
Предполагается, что новым главным тренером «Спартака» станет 51-летний португальский специалист Руи Витория.
Ранее Кавазашвили поддержал позицию Салиховой по возможному приглашению Витории в «Спартак».