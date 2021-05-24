«Спартак» анонсировал назначение нового тренера в ролике с Непомнящим, говорящем на португальском языке

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Московский «Спартак» выложил в соцсетях новое видео с российским гроссмейстером Яном Непомнящим, который анонсировал назначение нового главного тренера клуба.
«Спартак» анонсировал назначение нового тренера в ролике с Непомнящим, говорящем на португальском языке
  • РИА Новости

В ролике можно заметить португальский флаг. В конце видео Непомнящий произносит фразу на португальском языке, которая переводится как «А теперь ваш ход». 

«Партия началась!» — гласит подпись к видео.

Предполагается,  что новым главным тренером «Спартака» станет 51-летний португальский специалист Руи Витория.

Ранее Кавазашвили поддержал позицию Салиховой по возможному приглашению Витории в «Спартак».

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