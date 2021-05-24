«Спартак» анонсировал назначение нового тренера в ролике с Непомнящим, говорящем на португальском языке

Московский «Спартак» выложил в соцсетях новое видео с российским гроссмейстером Яном Непомнящим, который анонсировал назначение нового главного тренера клуба.

В ролике можно заметить португальский флаг. В конце видео Непомнящий произносит фразу на португальском языке, которая переводится как «А теперь ваш ход».

«Партия началась!» — гласит подпись к видео.

Предполагается, что новым главным тренером «Спартака» станет 51-летний португальский специалист Руи Витория.

Ранее Кавазашвили поддержал позицию Салиховой по возможному приглашению Витории в «Спартак».