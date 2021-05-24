Кавазашвили поддержал позицию Салиховой по возможному приглашению Витории в «Спартак»

Бывший вратарь сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поддержал Зарему Салихову, жену президента клуба Леонида Федуна, которая выразила несогласие с приглашением португальского специалиста Руя Витории на пост наставника команды.

«Зарема — умница, я начинаю уважать её. Вселяет надежду, что она очень умная женщина. Я полностью с ней согласен: «Спартак» очень давно живёт одними лишь лозунгами. Ни один уважающий себя клуб не имеет права работать без стратегии. Руй Витория сказал на собеседовании, что не смотрел игру «Спартак» — «Локомотив»? Через полгода уедет с чемоданом денег вместе с помощниками, а Салихова окажется права. В своё время этот тренер выбрал деньги вместо европейской карьеры. С какой стати ему вдруг стал интересен «Спартак»? Огромный «привет» совету директоров и моя поддержка Салиховой», — цитирует Кавазашивили Sport24.

Салихова 21 мая объявила о выходе из состава совета директоров клуба в связи с несогласием с возможным назначением Витории.

Ранее Салихова объяснила, что насторожило её на встрече с Виторией.