Салихова объяснила, что насторожило её на встрече с Виторией

Зарема Салихова, жена президента «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, как прошла встреча руководства клуба с потенциальным новым наставником команды Руем Виторией.

«Встреча с Руем Виторией произошла примерно через пару дней после проигрыша «Локомотиву» (0:2), нашему принципиальному сопернику в борьбе за второе место. Я спросила его мнение о команде, причинах проигрыша, попросила проанализировать тактические ошибки, на что он ответил, что не смотрел игру. Сказал, что она не записалась. Меня этот ответ удивил, поскольку за время полёта из Лиссабона можно было посмотреть как минимум три игры», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Салихова 21 мая объявила о выходе из состава совета директоров «Спартака» из-за несогласия с кандидатурой Витории в качестве нового главного тренера.

Возглавлявший клуб с 2019 года Доменико Тедеско покинул свой пост по истечении срока действия контракта.

Ранее Салихова рассказала об отсутствии спортивной стратегии развития «Спартака».