Салихова рассказала об отсутствии спортивной стратегии развития «Спартака»

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Жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала о причинах выхода из совета директоров клуба.
Салихова рассказала об отсутствии спортивной стратегии развития «Спартака»
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«У любого руководителя есть 100 дней, чтобы доказать свою профессиональную пригодность. Спустя этот период оцениваешь первые результаты. К сожалению, нынешний спортивный директор и бывший генеральный так и не предоставили спортивную стратегию развития даже на ближайший год, не говоря о среднесрочном и долговременном периодах», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

По её словам, она требует стратегию развития от каждого департамента клуба, так как необходимо заранее закладывать в бюджет затраты и ожидаемую прибыль.

Салихова отметила, что неоднократно требовала стратегию развития и ответы на поставленные вопросы как на еженедельных рабочих совещаниях «Спартака», так и в групповых чатах клуба.

«Стать чемпионом» — это не стратегия, это лозунг», — подытожила она.

Салихова состояла в совете директоров «Спартака» с 3 по 21 мая.

Ранее Салихова рассказала, почему выступила против кандидатуры Витории в «Спартаке».

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