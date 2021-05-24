Салихова рассказала об отсутствии спортивной стратегии развития «Спартака»
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«У любого руководителя есть 100 дней, чтобы доказать свою профессиональную пригодность. Спустя этот период оцениваешь первые результаты. К сожалению, нынешний спортивный директор и бывший генеральный так и не предоставили спортивную стратегию развития даже на ближайший год, не говоря о среднесрочном и долговременном периодах», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».
По её словам, она требует стратегию развития от каждого департамента клуба, так как необходимо заранее закладывать в бюджет затраты и ожидаемую прибыль.
Салихова отметила, что неоднократно требовала стратегию развития и ответы на поставленные вопросы как на еженедельных рабочих совещаниях «Спартака», так и в групповых чатах клуба.
«Стать чемпионом» — это не стратегия, это лозунг», — подытожила она.
Салихова состояла в совете директоров «Спартака» с 3 по 21 мая.
Ранее Салихова рассказала, почему выступила против кандидатуры Витории в «Спартаке».