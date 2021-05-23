Салихова рассказала, почему выступила против кандидатуры Витории в «Спартаке»

Супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова объяснила, почему выступила против назначения португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера команды.

«Руй Витория ушёл из европейского футбола в 2017 году, выбрав отсутствие конкуренции и комфортные экономические условия. Для меня чемпионат Саудовской Аравии — это как кладбище для кораблей. Как игроки, так и тренеры едут только за деньгами», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

По её мнению, исключением могут быть молодые специалисты, которым нужен тренерский опыт.

«В чемпионате России как минимум пять клубов, которые претендуют на самые высокие позиции. В чемпионате Саудовской Аравии такой конкуренции нет. Выигранные титулы там для меня не являются основанием, что данный тренер подходит «Спартаку», — сказала она.

Салихова состояла в совете директоров «Спартака» с 3 по 21 мая.

Ранее сообщалось, что совет директоров «Спартака» одобрил назначение Витории на пост главного тренера.