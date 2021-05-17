СЭ: совет директоров «Спартака» одобрил назначение Витории на пост главного тренера

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Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» одобрил назначение португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера команды.
СЭ: совет директоров «Спартака» одобрил назначение Витории на пост главного тренера
  • Reuters

Как сообщает «Спорт-Экспресс», решение о назначении было одобрено 17 мая на заседании совета директоров. 

Последним местом работы 51-летнего Витории был саудовский «Ан-Наср», который при нём стал чемпионом Саудовской Аравии и обладателем Суперкубка страны. Он также известен по работе с лиссабонской «Бенфикой», с которой дважды выиграл чемпионат и Суперкубок Португалии, а также по одному разу он завоевал Кубок Португалии и Кубок португальской лиги.

Напомним, что Доменико Тедеско провёл свою последнюю пресс-конференцию в качестве тренера «Спартака». Он возглавлял команду с 2019 года. В этом сезоне красно-белые под его руководством заняли второе место в РПЛ и вышли в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Витория вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком».

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