Тарпищев считает, что Кудерметова способна играть на уровне топ-10 рейтинга WTA

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Вероники Кудерметовой на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чарльстоне.

«По качеству игры Кудерметова играет на первую двадцатку мирового рейтинга. Она молодец, у неё хорошая команда, но не хватает стабильности. Нужна стабильная нервная система, психология. Была бы в десятке, если бы не психология», — приводит слов Тарпищева ТАСС.

Победив в Чарльстоне, 23-летняя Кудерметова выиграл свой первый турнира WTA в карьере.

Ранее сообщалось, что Кудерметова обыграла Ковинич в финале турнира WTA в Чарльстоне.