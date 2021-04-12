Тарпищев считает, что Кудерметова способна играть на уровне топ-10 рейтинга WTA

Короткая ссылка
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Вероники Кудерметовой на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чарльстоне.

«По качеству игры Кудерметова играет на первую двадцатку мирового рейтинга. Она молодец, у неё хорошая команда, но не хватает стабильности. Нужна стабильная нервная система, психология. Была бы в десятке, если бы не психология», — приводит слов Тарпищева ТАСС.

Победив в Чарльстоне, 23-летняя Кудерметова выиграл свой первый турнира WTA в карьере.

Ранее сообщалось, что Кудерметова обыграла Ковинич в финале турнира WTA в Чарльстоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить