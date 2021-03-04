Хореограф группы Тутберидзе прокомментировал информацию о возвращении Косторной

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Алексей Железняков, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, прокомментировал информацию о возможном возвращении российской фигуристки Алёны Косторной.
Хореограф группы Тутберидзе прокомментировал информацию о возвращении Косторной
  • © РИА Новости

«Сейчас много девочек, которые показывают гениальные результаты. Они прыгают всё на свете. Алёне Косторной будет очень тяжело встать на коня», — приводит слова Железнякова «Спорт-Экспресс».

По мнению тренера, понадобится много трудов, чтобы вернуться в былую форму.

«Молодняк там уже на подходе. А тут ещё же нужно переплюнуть своих соперниц», — добавил он.

Ранее Максим Траньков отреагировал на возможное возвращение Алёны Косторной к Этери Тутберидзе.

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