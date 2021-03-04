Хореограф группы Тутберидзе прокомментировал информацию о возвращении Косторной
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«Сейчас много девочек, которые показывают гениальные результаты. Они прыгают всё на свете. Алёне Косторной будет очень тяжело встать на коня», — приводит слова Железнякова «Спорт-Экспресс».
По мнению тренера, понадобится много трудов, чтобы вернуться в былую форму.
«Молодняк там уже на подходе. А тут ещё же нужно переплюнуть своих соперниц», — добавил он.
Ранее Максим Траньков отреагировал на возможное возвращение Алёны Косторной к Этери Тутберидзе.