Траньков отреагировал на возможное возвращение Косторной к Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о новости о возможном возвращении российской фигуристки Алёны Косторной в группу тренера Этери Тутберидзе.

«Я просто не знаю, что сказать. Алёна весь сезон выступала не очень заметно. У неё были проблемы со здоровьем, в полной мере мы её не видели. Если это правда, то сейчас самый подходящий момент, чтобы уйти. Какие могут быть причины? Могу сказать одно: если Алёна приняла такое решение, то у неё на это есть определённые причины», — цитирует Транькова «Спорт-Экспресс».

17-летняя спортсменка летом 2020 года перешла от Тутберидзе в академию к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. В финале Кубка России, где проходил дополнительный отбор на чемпионат мира, Косторная показала две новые программы, но заняла лишь шестое место.

Косторная является чемпионкой Европы 2020 года.

Ранее Алексей Ягудин прокомментировал новость о возможном возращении Косторной к Тутберидзе.