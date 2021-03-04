Ягудин прокомментировал новость о возможном возращении Косторной к Тутберидзе

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин отреагировал на новость о возможном возвращении российской фигуристки Алёны Косторной в группу тренера Этери Тутберидзе.

«Читал уже новости, но решение пока не принято. На данный момент перехода нет. Никак не думаю, ситуация меня никоем образом не касается. Переходы всегда были, есть и будут. О правильности таких решений надо судить по результатам соревнований», — цитирует Ягудина «Спорт-Экспресс».

17-летняя спортсменка летом 2020 года перешла от Тутберидзе в академию к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. В финале Кубка России, где проходил дополнительный отбор на чемпионат мира, Косторная показала две новые программы, но заняла лишь шестое место.

Косторная является чемпионкой Европы 2020 года.

Ранее сообщалось, что Косторная прекратила сотрудничество с Плющенко, не сообщив об этом тренеру.