Червиченко считает, что Черышеву не стоит продолжать карьеру в России

Бывший владелец московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко высказал мнение о будущем российского полузащитника испанской «Валенсии» Дениса Черышева.

«Черышев так давно живет в Испании, в Европе. У него там сложилось мировоззрение, он там сформировался. Мне кажется, в России ему будет адаптироваться и привыкнуть сложнее, чем найти себе команду в Европе», — приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что попав в Россию Черышев будет выглядеть не так ярко, как хотелось бы,и таким образом лишь смажет о себе впечатление, которое он оставлял своими выступлениями за сборную.

«А в европейском клубе для нас он так и останется хорошим и качественным игроком. Испанский чемпионат мягкий, свободный, а у нас каждый защитник ногами как косами машет. Поэтому лучше остаться в Европе», — добавил экс-президент «Спартака».

Черышев является воспитанником мадридского «Реала», и всю профессиональную карьеру провёл в Испании. В его активе выступления за такие клубы как «Реал», «Севилья», «Вильярреал» и «Валенсия», действующий контракт с которой истекает летом 2022 года.

В нынешнем сезоне 30-летний хавбек сыграл в 13 матчах, и записал в свой актив две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Динамо» не заинтересовано в покупке Черышева.