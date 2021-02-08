Стало известно, как решение CAS может отразиться на этапе «Формулы-1» в Сочи

В АНО «Росгонки» сообщили, как решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) может отразиться на проведении в Сочи этапа Гран-при «Формулы-1».

«Гран-при России является неотъемлемой частью чемпионата мира «Формулы-1», мы будем действовать в соответствии с опубликованным решением CAS. Решение касается не только спортсменов, но и церемониальной составляющей для организаторов, и если решение по нашим пилотам уже объявлено (они на протяжении срока решения вынуждены выступать под нейтральным флагом и без государственного гимна в случае победы), то изменения в церемониальной составляющей ещё предстоит обсудить с FIA. Конкретику обязательно объявим, как только она будет зафиксирована между нами и FIA», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы «Росгонок».

Этап «Формулы-1» в России проходит на автодроме в Сочи с 2014 года. Действующий контракт организаторов Гран-при с руководством чемпионата рассчитан до 2025 года.

Российские спортсмены не могут использовать национальную символику из-за решения CAS по спору между WADA и РУСАДА. Согласно этому решению, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что Мазепин будет выступать в «Формуле-1» под нейтральным флагом.