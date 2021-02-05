Мазепин будет выступать в «Формуле-1» под нейтральным флагом

Короткая ссылка
Российский гонщик американской команды Haas Никита Мазепин будет выступать в «Формуле-1» в статусе нейтрального атлета.
Мазепин будет выступать в «Формуле-1» под нейтральным флагом
  • © HOCH ZWEI / Thomas Suer
  • globallookpress.com

По словам представителя Российской автомобильной федерации (РАФ), которые передаёт РИА Новости, те пилоты, кто участвует в чемпионатах мира, должны ехать с наклейками «нейтральный атлет», если на их машинах изначально было написано «Россия».

«Гимн и флаг России использовать нельзя, но можно использовать цвета российского флага в раскраске машины», — добавили в РАФ.

Для 21-летнего Мазепина предстоящий сезон станет дебютным в качестве основного пилота «Формулы-1». Первая гонка сезона запланирована на 28 марта в Бахрейне.

Российские спортсмены не могут использовать национальную символику из-за решения CAS по спору между WADA и РУСАДА. Согласно этому решению, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее появилась информация, что «Формула-1» рассматривает возможность начать сезон-2021 двумя гонками в Бахрейне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить