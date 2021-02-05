Мазепин будет выступать в «Формуле-1» под нейтральным флагом

Российский гонщик американской команды Haas Никита Мазепин будет выступать в «Формуле-1» в статусе нейтрального атлета.

По словам представителя Российской автомобильной федерации (РАФ), которые передаёт РИА Новости, те пилоты, кто участвует в чемпионатах мира, должны ехать с наклейками «нейтральный атлет», если на их машинах изначально было написано «Россия».

«Гимн и флаг России использовать нельзя, но можно использовать цвета российского флага в раскраске машины», — добавили в РАФ.

Для 21-летнего Мазепина предстоящий сезон станет дебютным в качестве основного пилота «Формулы-1». Первая гонка сезона запланирована на 28 марта в Бахрейне.

Российские спортсмены не могут использовать национальную символику из-за решения CAS по спору между WADA и РУСАДА. Согласно этому решению, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее появилась информация, что «Формула-1» рассматривает возможность начать сезон-2021 двумя гонками в Бахрейне.