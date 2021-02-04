Президент «Урала»: не понимаю, почему другие клубы должны помогать «Тамбову»

Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов высказал мнение о ситуации вокруг сложного финансового положения «Тамбова».

«Не понимаю, почему другие клубы должны помогать. Давайте завтра ещё один такой клуб появится, тоже поможем. «Анжи» в своё время деньги наперёд давали, чтобы они доиграли сезон. Конечно, жалко «Тамбов», что оказался в такой трудной ситуации», — приводит слова Иванова РИА Новости.

Он отметил, что должен соблюдаться спортивный принцип.

«Не дай бог, чтобы «Урал» оказался в такой ситуации, но у каждого клуба свои задачи. Это же не мы допустили «Тамбов». И в честь чего мы должны помогать? У меня у самого не очень хорошо с деньгами, но я же не прошу никого помочь, мы ищем их, стараемся», — добавил президент «Урала».

«Тамбов» был основан в 2013 году. С 2016 года клуб выступал в Футбольной национальной лиге, а став чемпионом ФНЛ по итогам сезона-2019/20, перешёл в РПЛ.

По итогам 19 туров текущего сезона «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с 13 очками.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ готовы отдать игроков «Тамбову».