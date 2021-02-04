Клубы РПЛ готовы отдать игроков «Тамбову»

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) готовы отдать футболистов в аренду испытывающему серьёзные финансовые трудности «Тамбову», чтобы команда могла доиграть сезон.

«Ряд игроков можем отдать в бесплатную аренду, чтобы ребята получали игровую практику», — заявил Сайманов.

Он отметил, что этот вопрос будет детально обсуждаться на видеоконференции с участием всех клубов лиги, которая состоится в ближайшие дни.

«Если будет банкротство, то вопрос компенсации будет очень болезненным. Футболисты должны это понимать тоже. Поэтому вопрос нужно решать всем вместе», — добавил гендиректор «Рубина».

«Тамбов» был основан в 2013 году. С 2016 года клуб выступал в Футбольной национальной лиге, а став чемпионом ФНЛ по итогам сезона-2019/20, перешёл в РПЛ.

По итогам 19 туров текущего сезона «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал, чувствует ли он личную ответственность за ситуацию с «Тамбовом».