Прядкин рассказал, чувствует ли он личную ответственность за ситуацию с «Тамбовом»

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин ответил на вопрос, чувствует ли он личную ответственность за ситуацию, в которой оказался футбольный клуб «Тамбов», оставшийся без бюджетного финансирования.
Прядкин рассказал, чувствует ли он личную ответственность за ситуацию с «Тамбовом»
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«По недостроенному стадиону — да. Когда тебе показывают проект стадиона, дорожную карту и это делает госчиновник, как я могу ему не верить? По остальному — нет. Не чувствую вины», — заявил Прядкин.

Он отметил, что губернатор Тамбовской области извинился перед ним и главой РФС Александром Дюковым за возникшую ситуацию и что власти региона хотят сохранить профессиональный футбольный клуб.

«Буду ли я ещё верить чиновникам? Нет. Чему научит нас эта история? В условиях государственного финансирования никто не застрахован, что такая история не повторится с другим клубом», — добавил Прядкин.

«Тамбов» был основан в 2013 году. С 2016 года клуб выступал в Футбольной национальной лиге, а став чемпионом ФНЛ по итогам сезона-2019/20, перешёл в РПЛ.

По итогам 19 туров текущего сезона «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

Ранее Прядкин заявил, что «Тамбов» доиграет сезон.

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