Глава РПЛ заявил, что «Тамбов» доиграет сезон

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что лига окажет финансовую помощь футбольному клубу «Тамбов», чтобы дать ему возможность доиграть текущий сезон.

«Тамбов» будет жить. Мы надеемся, что сохраним клуб. Есть сценарий, по которому мы избежим банкротства клуба «Тамбов». Мы сделаем всё, чтобы целостность соревнований сохранялась. Также сделаем так, чтобы в клубе остались игроки и сохранились их зарплаты», — заявил Прядкин.

Он рассказал, откуда будет вестись финансирование клуба.

«Если мы не нарушим обязательства перед нашими спонсорами, то футбольный клуб «Тамбов» получит 51 млн рублей. Он должен был получить их в конце сезона, но нам пошли навстречу. Кроме того, деньги, которые поступили в РПЛ за подготовку молодёжных сборных, также пойдут «Тамбову», — добавил глава РПЛ.

«Тамбов» был основан в 2013 году. С 2016 года клуб выступал в Футбольной национальной лиге, а став чемпионом ФНЛ по итогам сезона-2019/20, перешёл в РПЛ.

По итогам 19 туров текущего сезона «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

Ранее сообщалось, что Владимир Быстров выразил готовность бесплатно выступать за «Тамбов».