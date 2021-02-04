Глава РПЛ заявил, что «Тамбов» доиграет сезон
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«Тамбов» будет жить. Мы надеемся, что сохраним клуб. Есть сценарий, по которому мы избежим банкротства клуба «Тамбов». Мы сделаем всё, чтобы целостность соревнований сохранялась. Также сделаем так, чтобы в клубе остались игроки и сохранились их зарплаты», — заявил Прядкин.
Он рассказал, откуда будет вестись финансирование клуба.
«Если мы не нарушим обязательства перед нашими спонсорами, то футбольный клуб «Тамбов» получит 51 млн рублей. Он должен был получить их в конце сезона, но нам пошли навстречу. Кроме того, деньги, которые поступили в РПЛ за подготовку молодёжных сборных, также пойдут «Тамбову», — добавил глава РПЛ.
«Тамбов» был основан в 2013 году. С 2016 года клуб выступал в Футбольной национальной лиге, а став чемпионом ФНЛ по итогам сезона-2019/20, перешёл в РПЛ.
По итогам 19 туров текущего сезона «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.
Ранее сообщалось, что Владимир Быстров выразил готовность бесплатно выступать за «Тамбов».