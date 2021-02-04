Глава РПЛ заявил, что «Тамбов» доиграет сезон

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что лига окажет финансовую помощь футбольному клубу «Тамбов», чтобы дать ему возможность доиграть текущий сезон.
Глава РПЛ заявил, что «Тамбов» доиграет сезон
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«Тамбов» будет жить. Мы надеемся, что сохраним клуб. Есть сценарий, по которому мы избежим банкротства клуба «Тамбов». Мы сделаем всё, чтобы целостность соревнований сохранялась. Также сделаем так, чтобы в клубе остались игроки и сохранились их зарплаты», — заявил Прядкин.

Он рассказал, откуда будет вестись финансирование клуба.

«Если мы не нарушим обязательства перед нашими спонсорами, то футбольный клуб «Тамбов» получит 51 млн рублей. Он должен был получить их в конце сезона, но нам пошли навстречу. Кроме того, деньги, которые поступили в РПЛ за подготовку молодёжных сборных, также пойдут «Тамбову», — добавил глава РПЛ.

«Тамбов» был основан в 2013 году. С 2016 года клуб выступал в Футбольной национальной лиге, а став чемпионом ФНЛ по итогам сезона-2019/20, перешёл в РПЛ.

По итогам 19 туров текущего сезона «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

Ранее сообщалось, что Владимир Быстров выразил готовность бесплатно выступать за «Тамбов».

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