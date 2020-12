Бывший английский футболист, а ныне журналист и телеведущий Гари Линекер отреагировал на новогоднее видео казанского «Рубина» с участием главного тренера команды Леонида Слуцкого.

«Блестяще», — написал Линекер в своём Twitter, добавив два плачущих от смеха эмоджи.

В новогоднем клипе с участием футболистов «Рубина» Слуцкий на английском языке исполнил песню Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You.

