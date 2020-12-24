Хацкевич рассказал о неловкой ситуации с Каладзе в машине

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич вспомнил смешной случай со своим бывшим партнёром по киевскому «Динамо», а ныне грузинским политиком Кахой Каладзе.

Казус произошёл, когда грузинский защитник только перебрался в команду и почти не говорил по-русски, а белорусский партнёр ему помогал.

«Как-то на машине ехали по городу, вдруг Каха положил мне руку на колено и спросил: «Ты сэгодня адна дома?» Я вздрогнул. Я руку с колена убрал и ответил: «Каха, вообще-то, я женат». Он начал хохотать. Потом объяснил, что имел в виду совершенно не то, о чём я подумал. Хотел узнать, можем ли мы вечером посидеть в ресторане. Но получилось слишком интимно», — приводит слова Хацкевича «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Хацкевич признал Сергея Макарова лучшим игроком «Ротора».