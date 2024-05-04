Психолог Комарова дала советы, как себя вести при встрече с агрессивным человеком

Бизнес-психолог, бизнес-тренер Светлана Комарова рассказала в беседе с RT, почему люди могут вести себя агрессивно в общественных местах.

«Первая и самая распространённая — человек не может сбросить гнев на истинный источник его раздражения. Это могут быть люди иерархически выше, чем он, либо те, кто может дать жёсткий отпор, на кого запрещено гневаться. Это может быть муж, мама, папа. В этой ситуации человек сбрасывает свою агрессию во внешнюю среду. Агрессия — это как рюкзак, набитый камнями. Они сами не рассосутся, и выкинуть их человек может только там, где чувствует себя в безопасности. Например, в общественных местах — в магазине, транспорте, на работе», — объяснила собеседница RT.

По её словам, второй вариант развития агрессии — вы кого-то напомнили этому человеку.

«Что-то такое мелькнуло в вашем выражении глаз, в ваших интонациях, в том, как вы себя ведёте, одеваетесь, жестикулируете, что напоминает ему притеснявшего его когда-то человека либо человека, который вызывал у него раздражение. В этой ситуации нужно понимать, что агрессор реагирует не на вас, а в сторону своих неосознаваемых фантазий», — заявила эксперт.

Также она объяснила, что, когда энергии не хватает, человек провоцирует конфликты с незнакомыми людьми.

Наконец, агрессия может быть следствием перенапряжения нервной системы, добавила собеседница RT.

«Что нужно знать при взаимодействии с таким человеком? В большинстве случаев агрессия не направлена против вас. Но есть люди, с которыми можно договориться, и люди, с которыми договориться нельзя, — их можно только остановить, условно говоря, затормозить. Наконец, существует тип агрессора, из контакта с которым нужно быстро выходить, пока вам не нанесён какой-то существенный вред», — пояснила психолог.

По её словам, необходимо иметь в виду, что агрессор в разрушительном состоянии не думает как нормальный человек.

«Поэтому самое рациональное — прервать контакт. Риск того, что на вас физически нападут, будет достаточно высок. Поэтому придавайте значение угрозам, которые несутся в вашу сторону, особенно если вы женщина, а рядом находится нестабильный эмоциональный человек. Важно не допускать эскалации конфликта и держать дистанцию», — заявила она.

Также эксперт подчеркнула, что самое главное — научиться различать опасных людей, людей, которые оказались в эпизодическом, ситуативном срыве, и людей, намеренно затевающих скандалы, чтобы насытиться энергией.

«С первыми и последними разрываем контакт и выходим из контакта. А вторым дружелюбно, спокойно, доброжелательно говорим: «Я вижу, что вам неприятна ситуация. Как я могу сделать так, чтобы вам не доставлять дискомфорта?» Следует помнить, что человек никогда не пытается напасть на того, кого он считает более сильной и более устойчивой фигурой», — рассказала специалист.

Зачастую жертвой агрессии можно стать в попытке призвать кого-то к ответственности, к порядку и тому подобное, заметила собеседница RT.

«Как делать замечание с минимальным риском подвергнуться агрессии? Необходимо демонстрировать, что вы не собираетесь нападать и у вас самые мирные намерения: «Ты хороший, и я хороший. Мы сейчас просто решаем вопрос. У меня нет к вам лично как к человеку никаких претензий». Избегайте обвинительных интонаций и речевых конструкций, не допускайте пренебрежительного тона и не демонстрируйте неуважение, поскольку человек закономерно реагирует на это достаточно агрессивно», — предупредила Комарова.

По её мнению, обвинения и оскорбления только накаляют страсти и раззадоривают агрессора, так же как и ваша растерянность и робость.

«В качестве ответной реакции агрессор ждёт либо самозащиту и оправдания, либо агрессию. Поэтому любой разрыв шаблона, любое неожиданное поведение, чувство юмора без ущемления интересов собеседника способны решить огромное количество конфликтов», — заключила бизнес-тренер.

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