Экс-глава ОКР: в решении CAS есть некоторые странные запреты

Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«В этом решении есть и положительные стороны, что все наши спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях. Но есть и некоторые странные запреты, которые были наложены на нас. И это не очень понятно», — приводит слова Жукова «Матч ТВ».

Он отметил, что не понимает причину запрета российским чиновникам посещать соревнования.

«При чём здесь депутаты Государственной думы и тем более президент России? Не понимаю. Такое решение выглядит странно», — добавил экс-глава ОКР.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом они смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее Владислав Третьяк прокомментировал решение CAS по делу WADA и РУСАДА.