Третьяк — о решении CAS: я считаю, для нас это победа, могли наказать не на два, а на четыре года

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

«Если посмотреть на то, что сейчас происходит в мире, я считаю, для нас это победа. Так, могли наказать не на два, а на четыре года. И это было бы очень жестоко. Тем более нельзя наказывать всех из-за тех людей, кто действительно балуется допингом. Это несправедливо. Тех, кто принимал, накажите. Но за что подвергать санкциям всю страну? Но коли такое решение вынесено, что ж… Два года — это не четыре. И мы сможем участвовать во всех турнирах. Это касается и женской, и мужской сборных. Для нас это успех», — приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом они смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что в ФХР рассказали о дизайне формы для сборной России по хоккею.