Боярский считает, что Черчесов должен вернуть Дзюбу с состав сборной России

Актёр и болельщик Михаил Боярский прокомментировал поражение сборной России по футболу от национальной команды Турции в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

«Наша команда проиграла достойно. Возможно, были не совсем верные судейские решения, конечно, но главная причина — отсутствие Дзюбы, это даёт о себе знать в атаке. Черчесов и тренерский штаб должны пересмотреть решение по Артёму», — приводит слова Боярского ТАСС.

Сборная России проиграла Турции со счётом 2:3, проведя большую часть матча в меньшинстве.

Дзюба был исключён из состава сборной России на ноябрьский сбор из-за скандала с публикацией в сети его личной видеозаписи.

Ранее Станислав Черчесов высказался о кадровых потерях команды перед матчем с Сербией в Лиге наций.