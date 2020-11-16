Боярский считает, что Черчесов должен вернуть Дзюбу с состав сборной России

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Актёр и болельщик Михаил Боярский прокомментировал поражение сборной России по футболу от национальной команды Турции в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Боярский считает, что Черчесов должен вернуть Дзюбу с состав сборной России
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«Наша команда проиграла достойно. Возможно, были не совсем верные судейские решения, конечно, но главная причина — отсутствие Дзюбы, это даёт о себе знать в атаке. Черчесов и тренерский штаб должны пересмотреть решение по Артёму», — приводит слова Боярского ТАСС.

Сборная России проиграла Турции со счётом 2:3, проведя большую часть матча в меньшинстве.

Дзюба был исключён из состава сборной России на ноябрьский сбор из-за скандала с публикацией в сети его личной видеозаписи.

Ранее Станислав Черчесов высказался о кадровых потерях команды перед матчем с Сербией в Лиге наций.

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